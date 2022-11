LIVE – Olanda-Ecuador 0-0 | girone H Mondiali Qatar 2022 DIRETTA

(Di venerdì 25 novembre 2022) Ladi, match valevole per la seconda giornata delH deidi. E’ sfida tra le due capoliste del gruppo A. La nazionale di van Gaal si è imposta sul 2-0 nel match d’esordio contro il Senegal grazie alle reti di Gakpo e Klaassen, e l’ha vinto contro ilcon la doppietta di Valencia. Appuntamento al Khalifa International Stadium alle ore 17. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH RISULTATI E CLASSIFICHE PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F50-0 ...

STATISTICHE E PRECEDENTI - L'Ecuador non ha battuto 13 delle 24 avversarie europee che ha affrontato nel corso degli anni, incluse due partite contro l'(1 pareggio, 1 sconfitta). LE PROBABILI ......00 Rapid (Am) (Aut) - Ried (Am) (Aut) 19:00 MONDO MONDIALI Galles - Iran 0 - 2 (Finale) Qatar - Senegal 1 - 3 (Finale)- Ecuador 17:00 Inghilterra - USA 20:00 NICARAGUA LIGA PRIMERA - APERTURA ...Commenti esclusivi, momenti salienti, moviola, cronaca del match Olanda-Ecuador in diretta dal prepartita al risultato finale. Venerdì 25 novembre ...Nel gruppo A si sfidano le due squadre che hanno vinto la gara d'esordio: in caso di vittoria gli oranje staccherebbero il pass per gli ottavi di finale (diverso discorso per l'Ecuador). Novità per Va ...