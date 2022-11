LIVE Italia-Svezia | Finale terzo posto Europei curling 2022 in DIRETTA | gli azzurri si giocano il bronzo!

(Di venerdì 25 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alladiper il bronzo del torneo maschile di. All’Östersund Arena di Östersund () è giunto il momento di assegnare le medaglie e l’di Retornaz proverà nuovamente a salire sul podio! Gli, dopo 8 successi di fila, si sono arresi per due volte consecutive alla Scozia, prima nell’ultimo match del round robin e, dopo, nella semigiocata ieri. L’, nonostante una partita di altissimollo, ieri si è arresa ai Campioniin carica all’ottavo ...

... con una media di oltre mille biglietti al minuto: il dato è stato comunicato daNation, la società che cura gli interessi dal vivo dell'artista emiliano. Nelle prime quattro ore di ...... che ufficializza l'evento dello scorso 20 maggio alla Trentino Music Arena di Trento come il concerto più seguito inper il 2022. Il Vascooccupa anche altre 4 posizioni nella Top Ten ...Aperte le prevendite per il VASCO LIVE – tour che a giugno 2023 toccherà gli stadi di Bologna, Roma, Salerno e Palermo – ed è subito caccia al biglietto; soltanto nelle prime 4 ore si sono polverizzat ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...