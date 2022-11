LIVE Italia-Svezia 9-7 | Finale terzo posto Europei curling 2022 in DIRETTA | due punti per gli azzurri nel nono end | bronzo vicino!

Leggi su oasport

(Di venerdì 25 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:38 Lapiazza una stone tra quella azzurra a punto e la guardia. 21:37 Giovannella piazza un punto e una guardia. 21:36 Comincia il decimo end! 21:35 Situazione assai interessante per l’quando manca un solo end al termine, ladovrebbe marcare dueper andare all’extra-end e tre perper vincere. 21:33 RETORNAZ NON SBAGLIAAAAAAA! DUEPER L’AD UN END DAL TERMINE! 21:32 Se Retornaz dovesse bocciare l’potrebbe conquistare due, situazione oltremodo delicata. 21:30 Non un buon lancio di Retornaz, laha spazio. 21:29 Adesso ci sono tre stone perfettamente appaiate dentro la casa, con ...