LIVE Italia-Svezia 7-5 | Finale terzo posto Europei curling 2022 in DIRETTA | gli azzurri restano avanti dopo il settimo end!

(Di venerdì 25 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:13 Arman boccia una delle due guardie svedesi. 21:12 ERRORE DI MAGNUSSON! Stone a vuoto! 21:10 Lainizia posizionando due guardie. 21:08 Giovannella inizia l’ottavo end piazzando una stone perfettamente al centro della casa. 21:06 COLPO PERFETTO DI RETORNAZ! L’evita di farsi rubare la mano e marca un punto nel21:04 Tre punti svedesi prima dell’ultimo stone, serve la magia di Retornaz. 21:01 Errore di Retornaz, che boccia il suo stesso punto, adesso la situazione si fa complessa. 20:59 Il punto azzurro diventa uno, ma c’è abbondanza di stone. 20:57 Si decide tutto nelle ultime quattro stone, può succedere veramente di tutto. 20:55 Doppia bocciata di Mosaner, che spazza via una guardia e una stone svedese. 20:54 C’è ...

