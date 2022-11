LIVE Italia-Svezia 4-1 | Finale terzo posto Europei curling 2022 in DIRETTA | azzurri avanti dopo tre end!

(Di venerdì 25 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:53 Sundrgen piazza un’altra guardia, i punti messi a segno da Giovannella sono due. 19:51 Sundgren risponde con una guardia. 19:50 Giovannella piazza una stone perfettamente al centro della casa. 19:48 IL PUNTO E’NOOOOOO! La fortuna ci premia e Retornaz impedisce agli avversari di rubarci la mano! 19:47 MISURAZIONE IN CORSO! L’rischia di essersi fatta rubare la mano, attendiamo la misurazione dell’arbitro. 19:45 Retornaz boccia bene, i punti svedesi restano due, tiro delicato di Eriksson. 19.44 Giocata perfetta di Eriksson, servono due grande ultime stone di Retornaz. 19:42 Buon colpo di Mosaner, che spazza via due guardie che davano noia agli. 19.40 Wranaa piazza una guardia, Mosaner deve trovare una bocciata delle sue. 19:38 Altra ...

