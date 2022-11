LIVE Italia-Svezia 3-1 | Finale terzo posto Europei curling 2022 in DIRETTA | azzurri di mano nel terzo end

Leggi su oasport

(Di venerdì 25 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.34 Giovannella piazza un punto perfettamente dietro la guardia svedese. 19:33 Sundgren comincia ilend piazzando una guardia. 19:32 Riesce la giocata a Eriksson, ma il punto svedese è solo uno e glitornano dinelend. 19:30 RETORNAZ NON SBAGLIA UN COLPO! Lapotrà fare al massimo un punto in questo secondo end. 19:28 CHE GIOCATA DI RETORNAZ! Boccia entrambe le guardie piazzate da Giovannella, ma sposta anche l’unica stone svedese presente nella casa! 19:28 Ancora un errore per la, Wranaa toglie il puntono dalla casa, ma non riesce a far rimanere dentro la stone svedese. 19:26 ARRIVA LA DOPPIA BOCCIATA! Adesso il ...