LIVE Italia-Svezia 10-7 | Finale terzo posto Europei curling 2022 in DIRETTA | azzurri di bronzo per la seconda edizione consecutiva!

(Di venerdì 25 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:52 L’vince la medaglia diper il secondo Europeo consecutivo, ormai il team Retornaz fa parte dell’elite mondiale! 21:50 E’OOOOOOOOOOOOOOOO! Non riesce il miracolo ad Eriksson, l’ruba la mano è sale sulgradino del podio! 21:48 RETORNAZ HA FATTO IL SUO! E’ tutto nelle mani di Eriksson. 21:47 Eriksson risponde a sua volta con un tiro meraviglioso, ultima stone per l’. 21:45 Retornaz piazza un punto pazzesco, anche lachiama time-out. 21:43 L’chiama time-out perchè non ha più tempo a disposizione per poter ragionare. 21:42 Bocciata perfetta di Mosaner, può succedere di tutto. 21:41 Colpo meraviglioso di Mosaner, ...