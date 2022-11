LIVE Italia-Svezia 10-7 | Finale terzo posto Europei curling 2022 in DIRETTA | azzurri di bronzo per la seconda edizione consecutiva!

OA Sport

Per tredici è moderato, solo due con allerta bassa Di: Redazione SardegnaQuesta settimana sei Regioni sono classificate a rischio alto per molteplici allerte: Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Puglia e Veneto. La scorsa settimana solo una Regione, la Liguria, ...La Questura ha reso noti i dati di quest'anno Di: Redazione SardegnaIn occasione della "Giornata internazionale contro la violenza sulle donne", la Questura di ...uno stand in Piazza d', ... LIVE Italia-Svezia 9-7, Finale terzo posto Europei curling 2022 in DIRETTA: due punti per gli azzurri nel nono end, situazione tesa! Le Marche, insieme a Umbria e Emilia-Romagna in qualità di Regioni capofila, portano avanti "Scopri l'Italia che non sapevi", la strategia nell'ambito del Piano nazionale ...StampaAperte le prevendite per il VASCO LIVE – tour che a giugno 2023 toccherà gli stadi di Bologna, Roma, Salerno e Palermo – ed è subito caccia al biglietto; soltanto nelle prime 4 ore si sono polve ...