LIVE Italia-Scozia 4-9 | Europei curling femminile in DIRETTA | altra mano rubata dalle scozzesi

Leggi su oasport

(Di venerdì 25 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.21 Constantini limita i danni e concede solo un punto alla: 9-4 a due end dalla fine. 16.18 Morrison mette la guardia per difendere due punti. 16.17 Bel tiro di Constantini che si piazza in mezzo alla casa e annulla le altre stone. 16.16 Situazione difficilissima da sbrogliare, incastrata anche la quinta stone da Morrison vicino al centro della home. 16.13 Altro gran tiro di Aitkin: quattro pietrenella home. 16.12 Lo Deserto non riesce ad allontanare le stone della. Si fa durissima. 16.10 Tiro splendido di Sinclair: tre stonenella home. 16.07 Lapiazza due stone al centro della house, l’due guardie fuori. 16.04 Che disastro da parte di ...