LIVE Galles-Iran 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | gol annullato agli iraniani | fuorigioco rivisto al VAR!

(Di venerdì 25 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22? Primi venti minuti di gioco entusiasmanti, con entrambe le squadre estremamente pimpanti, la posta in palio è elevata. 20? Noorollahi prova a sfruttare un contropiede, ma la sua conclusione viene murata dalla difesae. 18? Punizione da posizione interessante per il. 17? GOL! Posizione di fuori gioco confermato! 16? Attenzione perché l’arbitro sta rivendendo l’azione al VAR per un possibile fuori gioco. 16? GOOOOOOOOL! Ali Gholizadeh sfrutta un cross di Azmoun e calcia perfettamente in porta. 14? Nulla di grave, si può ripartire. 13? Moore resta a terra sanguinante dopo un brutto contatto, staff medico in campo. 12? CLAMOROSO! Moore ci prova in scivolata a due metri dalla porta, ma Hosseini si fa trovare pronto! 11? Lunga fase di ...