“L’Italia riconosca l’Holodomor come genocidio” Mozione di FdI

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 25 novembre 2022) Oggi si commemora il novantesimo anniversario del, lo “sterminio per fame” attuato dall’Unione Sovietica all’inizio degli anni Trenta in Ucraina per piegare la resistenza dei contadini alla collettivizzazione e liquidare l’élite nazionale ucraina. In Germania, in occasione di questa giornata del ricordo che cade l’ultimo sabato di novembre, è stata depositata al Bundestag una risoluzione per il riconoscimento di quella carestia prodotta da Stalin. Il testo è stato presentato congiuntamente da Spd, Verdi, Fdp e Cdu/Csu – quindi dalle forze di maggioranza e dall’opposizione (escluse l’estrema sinistra e l’estrema destra): il testo, che riconosce la morte di 4 milioni di persone in Ucrainaun “”, afferma cheentra “nell’elenco dei ...