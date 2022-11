L’Iran segna nel recupero | urlo in diretta alla RAI | è stato Stramaccioni ad esultare?

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 25 novembre 2022) Il mondiale in Qatar ci ha regalato un’altra impresa sportiva dopo la vittoria degli Emirati Arabi contro l’Argentina con la vittoria delin pienoper 2 a 0 contro il Galles di Bale e Ramsey. La partita è stata equilibrata fino allo scadere del secondo tempo, con la nazionale iraniana che è salita in cattedra portandosi a 3 punti nel girone e che dovrà vedersela probabilmente con gli Stati Uniti per il secondo posto, con l’Inghilterra favorita per il primo posto.esulta per il gol del? pic.twitter.com/jXIoPI8ZW5— Beppe (@Beppe29519) November 25, 2022 La vittoria iraniana ha stupito non solo i semplici spettatori ma anche qualcuno in tribuna stampa, a sentire le urla provenienti dtribuna stampa. L’esultanza potrebbe essere attribuito ad Andrea ...