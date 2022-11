L’Iran prova a vincere anche in campo | Bale vuole trascinare ancora il Galles

Leggi su sportface

(Di venerdì 25 novembre 2022) Dopo aver vinto fuori dal, non cantando l’inno e mettendosi conto un regime sanguinario, i giocatori delora vogliono farloin. Contro l’Inghilterra le cose non sono andate benissimo, il 6-2 finale è pesante e ha mostrato importanti limiti di tenuta difensiva della squadra di Queiroz, che però al contempo ha fatto vedere buone cose in attacco. Del resto, con Taremi e Azmoun lì davanti questa selezione dell’Asia Minore non è certo tra le peggiori dell’intero Mondiale in Qatar e l’obiettivo di raggiungere per la prima volta gli ottavi dopo cinque partecipazioni chiuse anzitempo resta vivo e nella mente di Queiroz, mentre intanto in patria si consumano altri episodi orribili come l’arresto di un ex calciatore di spicco. Troppo forti l’altro giorno gli inglesi, probabilmente, dunque ...