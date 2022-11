L' Inghilterra non sfonda | 0-0 contro gli Stati Uniti

(Di venerdì 25 novembre 2022) AL KHOR (QATAR) (ITALPRESS) – Tutto ancora aperto nel girone B.non vanno oltre lo 0-0 nel match dell'Al Bayt Stadium: dopo un primo tempo con diverse occasioni nella ripresa Kane e compagni non sono riusciti a trovare la rete della qualificazione agli ottavi di finale. Si deciderà tutto martedì nell'ultima giornata, con gli inglesi che sfideranno il Galles e gli americani che se la vedranno con l'Iran in un match che si preannuncia infuocato. L', chiamata a confermarsi dopo il 6-2l'Iran, ha attaccato sin dai primi minuti di gioco: la prima occasione è capitata a Harry Kane, ma la conclusione del numero 10 è stata deviata da Zimmerman. La risposta degli Usa è stata immediata, ma il colpo di testa di Wright è terminato sul fondo. Due le occasioni clamorose non ...

I PEGGIORI Rice - Quando l'riesce a fare gioco,lo fa mai passando da Rice. Se Mount e Bellingham quantomeno prendono palla e puntano l'uomo, lui quasi sempre si ritrova a metà del ...e Stati Unitisi fanno male: il 'derby' finisce 0 - 0. Un'diversa rispetto alla schiacciasassi vista contro l'Iran. Le occasioni migliori, nel complesso, le hanno gli ... Gli inglesi non lasciano in pace l'Italia: la risposta dei tifosi è geniale AL KHOR (QATAR) (ITALPRESS) – Tutto ancora aperto nel girone B. Inghilterra e Stati Uniti non vanno oltre lo 0-0 nel match dell’Al Bayt Stadium: dopo un primo tempo con diverse occasioni nella ripresa ...Finisce tra i fischi del pubblico, per il modesto spettacolo offerto, l’ultima partita della sesta giornata di Qatar 2022. Tra Inghilterra e USA finisce 0-0 con una sola grande emozione, ...