Linfoma non-Hodgkin | via libera al nuovo farmaco monoclonale che può curare la malattia

Ildiffuso a grandi cellule B è la forma più comune e aggressiva tra le tipologie di linfomiHodgkin. 'È un tumore ematologico che colpisce più gli uomini che le donne. L'età mediana di ...Pare checi fosse un rapporto di grande stima reciproca con il frontman Brilleaux, scomparso poi nel 1994 a causa di un. Dopo aver lasciato i Dr. Feelgood, Johnson suonò per un breve ...L’Aifa autorizza la rimborsabilità di tafasitamab in associazione a lenalidomide, un trattamento chemio free per pazienti che oggi hanno ...L’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha raccomandato il rimborso di tafasitamab, un anticorpo monoclonale anti-CD19, in associazione con lenalidomide. Questo approccio è approvato in Italia per il tr ...