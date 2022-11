Licenziato perché “noioso” fa causa all’azienda e vince | “Suo diritto non voler socializzare con i colleghi”

(Di venerdì 25 novembre 2022) Un tribunale francese ha sancito illegale del dipendente di un’azienda a essere. Cubik Partners, una società di consulenza gestionale con sede a Parigi, hanel 2015 uno dei suoi dipendentiritenuto “”: l’uomo era stato accusato di non uscire abbastanza con idopo l’orario d’ufficio. L’azienda all’epoca si era giustificata sostenendo che era fondamentale aderire alle attività di team building, organizzate con un approccio “divertente”, econ ianche dopo la fine del turno lavorativo. Dopo il suo turno, però, il dipendente era solito andare a casa: una violazione della politica aziendale secondo i suoi capi, che lo hannoper “inadeguatezza professionale“, ...

Licenziato perché «noioso» fa causa all'azienda e vince. «Suo diritto rifiutare gli inviti»