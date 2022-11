Libri | dalla finanza al basket | i ‘canestri’ di Anna Cremascoli in ‘Una marcia in più’

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 25 novembre 2022) (Adnkronos) – Imprenditrice nel ramo medicale e presidente della Pallacanestro Cantù, manager finanziaria: ha vinto le sfide alzandosi alle 7:01. Insegna la forza della fatica: “successo viene prima di sudore solo sul vocabolario”. E’, una delle 22 imprenditrici al centro del volume, edito da Wise Society,in più. Storie italiane di imprenditrici vincenti’, di Manila Alfano, Giorgio Gandola e Stefano Zurlo. Ha tre rapidi consigli per la platea dei ragazzi in cerca di futuro: “Mettetevi in gioco con passione, non abbiate timori e coltivate i vostri sogni. Le persone apatiche, che si arrendono senza provarci, mi fanno paura; Continuate a credere in questo Paese, che è stupendo e complicato, e purtroppo importa tutto dagli Stati Uniti tranne l’unico valore prezioso, la semplicità della ...