L' ex ministro di Draghi come segretario | la nuova carta giocata dal Pd

(Di venerdì 25 novembre 2022) Al momento è un'idea, ferma allo stato dei sondaggi interni al Partito Democratico: Enzo Amendola candidato. Le voci si sono rincorse per tutta la giornata di ieri mentre era in corso la direzione del Pd, attribuite per lo più alla necessità di un pezzo di sinistra del partito di trovare un candidato alternativo a Stefano Bonaccini, già in campo, e ad Elly Schlein, in attesa che si candidi. L'exagli Affari Europei, riferiscono fonti parlamentari della Camera, è reduce da due giorni di intensi colloqui a Montecitorio, dove ha incontrato molti big del Pd, organizzatori di correnti, mediatori. Da qui la convinzione che quella di Amendola candidato sia qualcosa più di un semplice rumors. L'esponente dem, molto vicino a Paolo Gentiloni, riscuoterebbe consensi diffusi nel partito. Non è dato sapere quanto larghi, ma sicuramente ...