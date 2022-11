L’ex Milan smonta il Napoli | “Per lo scudetto non reggerà Kvara? Il futuro campione della Serie A è un altro”

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 25 novembre 2022) Un inizio di stagione formidabile, una schiacciasassi inesorabile inA e in Europa, eppure lo scetticismo nei confronti delcontinua ad aleggiare all’esterno delle mura di Castel Volturno e più generale al di là dei confiniCampania. Sono tanti, in effetti, addetti ai lavori ed ex calciatori che si avventurano in pronostici – più o meno speranzosi – che riguardano un crollo verticalesquadra di Spalletti. L’ultimo in termini cronologici èdifensore del, Marcel Desailly. FOTO: Getty –tskheliaDesailly non crede nel, l’opinione sulloe sutskhelia Il francese, con un passato in rossonero, ha rilasciato un’intervista alla ...