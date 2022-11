(Di venerdì 25 novembre 2022) AGI - Una manovra economica "inadeguata e iniqua" che non risponde alle esigenze di un Paese "in". Enricoprende la parola davanti alla direzione del Partito Democratico con il doppio obiettivo di condividere le contro-propostelegge di bilancio e preparare la mobilitazione di piazza contro la manovra delMeloni. Una legge di bilancio "improvvisata, iniqua, inadeguata", ripete più volteannunciando "la nostra battaglia in Parlamento e nel Paese. Non è immaginabile", per il segretario dem, "che la legge di Bilancio non abbia la lotta all'inflazione e la protezione per famiglie e imprese al centro". La mobilitazione nelle piazze Per questo,cerchia in rosso le due date del 3 e del 17 dicembre, ...

AGI - Agenzia Italia

Così dopo latrae Conte sulle piazze da convocare contro la manovra del governo Meloni (il 17 dicembre quella dem, mentre il presidente M5s aveva evocato allo stesso modo la piazza per ..."Alle Europee saremo il primo partito, scommettiamo",il leader di Italia Viva provocato ... "Chi sarà il prossimo segretario Non lo so, dico solo che non sarà possibile fare peggio di". Letta sfida il governo, in bilico sulla recessione Ma la sfida è anche a Carlo Calenda che nelle ultime ore ha attaccato il Pd reo, a parere del segretario di Azione, di fare opposizione in piazza senza un vero progetto alternativo a quello di Meloni.Lo scontro tra Russia e Occidente non si svolge solo in Ucraina. Mosca, come detto più volte da Vladimir Putin, intende difendersi anche da quello che vede come un attacco ai propri ...