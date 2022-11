Le libertà sono un bene prezioso | non ha scusanti né chi attenta a esse né chi permette che ciò accada

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 25 novembre 2022) Non è la prima volta che, nell’epoca moderna, un evento sportivo viene usato per fare propaganda politica o di altro genere. Per fermarsi all’altro ieri, quindi quasi attingendo alla cronaca, basta ritornare con la mente al 1936, quando il Fuhrer organizzò le Olimpiadi di Berlino, per quell’anno assegnate alla Germania dal Comitato Olimpico. Per la città fu tutto uno sventolare di bandiere con la svastica con anncoreografie in tema, min scena dagli stessi atleti. Nel 1972 furono i terroristi di Settembre Nero, organizzazione terroristica formatasi in quegli anni in Palestina per contrastare l’ azione invasiva di Israele. Ora a fare da cassa di risonanza ai problemi di molti paesialcuni degli incontri di calcio del campionato mondiale che si sta disputando a Doha, capitale del Qatar. Per primo l’episodio di lunedì, ...