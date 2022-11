Lauda Europe compagnia del gruppo Ryanair cerca assistenti di volo | come candidarsi | le selezioni a Roma

(Di venerdì 25 novembre 2022) Lavoro. Nuove importanti opportunità sono messe in gioco daaerea del, che ha deciso di dare il via alla stagione invernale con un reclutamento ad hoc perdi. Proprio nella città di, infatti, i prossimi 30 novembre e 1 dicembre ci saranno leper entrar a far parte del team dipunta su, 18 nuove rotte e posti di lavoro: eccoFoto da PixabaydiSarà possibile, dunque, partecipare agli Open Days in varie località italiane, tra cui ...

PISA - Lauda Europe, compagnia aerea del gruppo Ryanair cerca assistenti di volo e lo fa con una serie di Open days aperti ai candidati. Le giornate di selezione toccheranno diverse località italiane tra le quali Pisa, dove le selezioni si terranno il 27 e 28 novembre.