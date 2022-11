Latina | imprenditore rapinato da due finti poliziotti

Leggi su ilcorrieredellacitta

Aè andata in scena una variante della truffa dello specchietto, con un anziano che questa volta è stato truffato da dueche si sono fatti trovare davanti la sua casa. La scusa in cui è caduto l'uomo, peraltrolocale, è analoga a quelle che tante volte leggiamo in giro per le cronache del Lazio: "Scusi, lei urtando la mia macchina, l'ha danneggiata". L'uomo ingenuamente, forse anche per l'età, ha abboccato alla truffa e si è ritrovato nel giro di pochi minuti col portafoglio sottratto dai due ladruncoli.