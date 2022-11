L’Atalanta nel cuore e un futuro rossonero | scopriamo Sportiello

Oltre all'exEbrima Colley, e dal prossimo gennaio anche Adem Ljaji (quasi 200 gettoni in A).sorprendente Adana Demirspor di Vincenzo Montella c'è ancora spazio per'ormai trentottenne ...Che,frattempo, dovrà valutare come sopperire all'assenza di ...'esterno, ex Cremonese, lo scorso anno è stato tra i ... All'ha trovato poco spazio e potrebbe accettare volentieri il ...