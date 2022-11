L’Arabia Saudita vuole anche Manchester United e Liverpool

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 25 novembre 2022) Il ministro dello Sport del, il principe Abdulaziz bin Turki al-Faisal, ha dichiarato alla BBC che il governo sosterrà qualsiasi investitoreall’acquisto di un squadra di Premier League. Nel mirino ci sarebbero Mster, dopo che i soci di maggioranza hanno dichiarato che sono in vendita le tutte quote, o parte di esse. Il ministroalla BBC ha dichiarato: «Questo è il campionato professionistico più seguito in Arabiae in tutto il Golfo, e c’è un enorme potenziale di tifosi. Se arriva un investitore del settore privato, lo sosterremo sicuramente, perché avrebbe un impatto molto positivo sull’attrattiva dello sport nel nostro regno, tra le altre cose ...