"Lando Buzzanca solo e abbandonato in ospedale". La compagna non può incontrarlo

(Di venerdì 25 novembre 2022) AGI - "Vista la solitudine e l'abbandono in cui versa il mio compagno, la inviterei a fornirmi dei giorni cadenzati della settimana, affinché possa vederlo. Evito di indicarglieli, perché certa che non mi verranno concessi". Una lettera pec infuocata all'amministratore di sostegno diper denunciare le condizioni in cui versa il noto attore siciliano di 87 anni, ricoverato all'Gemelli di Roma dopo una caduta dalla sedia a rotelle nella Rsa romana nella quale è ricoverato dal 27 dicembre scorso. Ad inviarla, ladi, Francesca della Valle, dopo la visita inil 23 novembre, più volte da lei richiesta dallo scorso 8 novembre e alla fine concessa e ottenuta. "Nella Rsa - recita il documento letto da AGI - è stata fornita a ...

