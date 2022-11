Lando Buzzanca | il suo medico insiste | «Ha perso 30 kg in 6 mesi | ci vietano di visitarlo»

... proprio come le pagine del libro che sfoglierete, sempre diverse, originali e stuzzicanti, per non stancare mai chi le prepara! Gossip, quello che non sapete sulla vita privata dell'...Nato a Palermo nel 1935,è stato un importante protagonista del cinema italiano e recentemente è tornato alla ribalta per una serie di notizie riguardanti il suo stato di salute. L'attore siciliano infatti si ...“Tagliamo la testa al toro: chi fino ad ora ha parlato, intanto, è una persona che si permette di dire di essere il medico personale di papà, ma non ne ha assolutamente la qualifica. Non esistono cert ...“Ha 87 anni, ma sembra ne abbia 115. Era in questo stato già a luglio. In sei mesi ha perso 25, 30 chilogrammi”, a raccontarlo all’Ansa è il medico di Lando Buzzanca, Fulvio Tomaselli, specializzato i ...