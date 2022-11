Lando Buzzanca | il medico | “Oggi è senza denti | rattrappito e pesa 50 chili” E la moglie conferma | “È denutrito e deperito | mi ha detto ‘Amore | portami via da qui’”

(Di venerdì 25 novembre 2022) “diresta un 10% di quello che era. In tutti i sensi. Era alto 1 metro e 87 centimetri eva 83. Fino al 2021 aveva un fisico perfetto, al di là della sua arguzia e della sua simpatia.è un uomo, emaciato,e peserà sì e no 50. Una sua gamba è quanto il mio braccio”. A parlare è, ancora una volta, Fulvio Tomaselli, ilpersonale dell’attore palermitano, che dalle pagine del Corriere della Sera lancia l’ennesimo disperato grido d’allarme per le condizioni in cui l’artista versa da ormai quasi un anno. La criticità della situazione è statata anche da Francesca Della Valle, la compagna di ...

