Lando Buzzanca | il medico | ' Dopo il ricovero in Rsa ha perso 30 chili Ha 87 anni ma ne dimostra 115'

La salute dipreoccupa tutti, soprattutto la sua famiglia , la compagna Francesca Della Valle e il suo medico Fulvio Tommaselli . L'attore è attualmente ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma , ...... per capire anche un'altra cosa: perché esiste il diritto alla privacy per tutti e non perFarò denuncia nei confronti dell'Autorità Garante della Privacy, perché non è possibile che ...Massimiliano Buzzanca alla Dire: "Il cognome di mio padre fa gola a tanti, la signora La Vacca non è la compagna" ...La salute di Lando Buzzanca preoccupa tutti, soprattutto la sua famiglia, la compagna Francesca Della Valle e il suo medico Fulvio Tommaselli. L'attore è attualmente ricoverato ...