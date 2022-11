La violenza sulle donne si ferma riconoscendola | la chiave è prevenire

Gentile direttore, premesso che ladonne è estremamente grave, pericolosa e contro natura, perch l'uomo è dotato di un apparato muscolare più forte proprio per difendere la donna e i bambini dai nemici e dai pericoli fin ...FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronacadonne, Palazzo Chigi si illumina di rosso. FOTO La sede del Governo resterà illuminata fino al 25 novembre con il colore ...La prima iniziativa riguarda l’adesione alla campagna “ Orange the Word ”, che prevede di illuminare simbolicamente di arancione la sede della Questura: pertanto, dalle ore 17.30 del 24 novembre al 25 ...Uniti contro i femminicidi. Non solo uomini e donne insieme, ma anche la politica. Non servono steccati ideologici. Il vero passo da fare ...