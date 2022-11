La “testa d’ariete” della Nato nella sfida contro la Cina

Leggi su it.insideover

(Di venerdì 25 novembre 2022) “Quello di cui abbiamo discusso è finito sui giornali. Non è appropriato. Non è stata condotta così la nostra conversazione, giusto?”. “In Canada crediamo in un dialogo libero, aperto e franco, cosa che continueremo a portare avanti. Continuerò a cercare di lavorare in modo costruttivo, ma ci saranno punti su cui non saremo d’accordo”. G20 InsideOver.