Open

Lo fa con un format originale, riproducendo in video la famosadel film Love Actually : nessuna parola, soltanto una serie di cartelli mostrati in sequenza alla telecamera (o smartphone). Ma il ...Giornata internazionale per eliminazione della violenza sulle donne: la comunità di Soveria Simeri non fa. Domani, venerdì 25 novembre, è in programma un incontro - dibattito per stigmatizzare l' assurdo fenomeno del femminicidio. Inconcepibile perché sovente proviene da chi promette amore e ... La "scena muta" di Conte contro il governo: «Pronti Sì, ma a mettere in ginocchio gli italiani» - Il video Giornata internazionale per eliminazione della violenza sulle donne: la comunità di Soveria Simeri non fa scena muta. Domani, venerdì 25 ...Sarà il match tra la nazionale guidata dal c.t. Flick ed i "Samurai Blu" ad aprire la Pool E, in cui sono ricomprese anche Spagna e Costarica ...