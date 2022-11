La Russia uccide anche d’inverno Il caro-energia fa crescere i morti in Europa

Leggi su formiche

(Di venerdì 25 novembre 2022) Per fiaccare la resistenza ucraina, Vladimir Putin sta facendo piovere missili sull’infrastruttura energetica del Paese. Una mossa tanto odiosa quanto efficace – valsa allal’appellativo di Stato terrorista – che sta lasciando gran parte del Paese senza luce, gas e riscaldamento con l’inverno alle porte. Mosca sta utilizzando il gelo come moltiplicatore del suo attacco energetico a Kiev. Ma applica la stessa strategiaalla sua guerra ibrida contro l’. Il Cremlino scommette sull’accoppiata inverno-bollette per disgregare l’unità dell’Ue e minare il suo supporto all’Ucraina. La leva più importante di Putin sono le forniture di gas, e tagliandole negli scorsi mesi ha fatto schizzare in alto il-vita. Il Vecchio continente ha risposto riempiendo le proprie riserve in vista dell’inverno e approntando ...