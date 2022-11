La Russa sceglie Matera | il Senatore tra gli otto componenti del Comitato per la legislazione

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 25 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nuovo importante riconoscimento per ildi Fratelli d’Italia Domenico. Il neoparlamentare, infatti, dopo essere stato inserito nella Commissione permanente Politiche europee ed individuato, in seno ad essa, quale Capogruppo dal partito di appartenenza, è stato inserito anche nella rosa disenatori che faranno parte delper la. Si tratta di un Organismo già operativo alla Camera dei Deputati e che per la prima volta si costituisce anche a Palazzo Madama. E, per precisa volontà del Presidente del Senato Ignazio La, in tale Commissione entra anche il. Commissione che si esprime sulla valutazione d’impatto e sulla qualità dei testi, con riguardo alla ...