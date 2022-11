‘La rete non ci salverà’ | non ci avevo mai pensato ma è vero | la rivoluzione digitale è sessista

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 novembre 2022) Ci siamo mai soffermate a pensare quanto laabbia inciso sulla vita delle donne? Io non lomai fatto prima, ma la lettura del saggio Lanon ci salverà (Longanesi ed.) di Lilia Giugni (ricercatrice associata a Cambridge) mi ha aperto le porte di un mondo di cui, ammetto, conoscevo ben poco. Come tante, credo, l’attenzione rispetto allae all’impatto che questa ha avuto sulle donne era sempre stata concentrata sulle molestie e le minacce on line di cui tutti i giorni sentiamo parlare, o di cui magari siamo state anche vittime. Offese e insulti sessisti sui social, informazioni e immagini intime condivise senza permesso e incursioni su riunioni zoom sono un campionario che ormai conosciamo molto bene e che non risparmia nessuna: giovani ...