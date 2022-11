La prima foto dopo l’annuncio della malattia | pioggia di cuori e affetto per Gigi D’Agostino

(Di venerdì 25 novembre 2022)lo scorso dicembre ha sconvolto il mondomusica con un annuncio sui social in cui diceva di aver intrapreso un percorso di cure contro una. Poche righe che gettarono i tantissimi fan del dj e produttore: “Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo… È un dolore costante… non mi dà pace… La sofferenza mi consuma… mi ha reso molto debole… ma continuo a lottare… spero di trovare un pochino di sollievo…. Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi… Mi trasmettono tanta forza… mi scaldano il cuore . Tanto Amore…”., classe 1967, è una vera e propria iconamusica dance italiana degli anni ’90. Alcuni suoi brani hanno fatto la ...

Universal Movies

La, anche quando procede in modo imparziale, ha i tempi biblici che conosciamo. La seconda, ...dunque la sua ascesa repentina a simbolo politico (quante emozioni ha scatenato in molti ladel ...... e nella pubertà può esordire una patologia emicranica chenon era presente. Spesso, tuttavia,...: Adobe Stock Le terapie I farmaci per l'emicrania, quelli di profilassi e per l'attacco, ... La prima foto di Tobin Bell sul set di Saw 10 Giovanna Capobianco aveva 91 anni. Pubblicava video su TikTok e Instagram, dove aveva radunato centinaia di migliaia di follower ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...