La Premier League rifiuta i maxi recuperi

(Di venerdì 25 novembre 2022) Iche stiamo vedendo al Mondiale iniziano a raccogliere pareri diversi fra le leghe nazionali. Se quella italiana si è detta disponibile a introdurre questa novità già dalla ripresa del campionato, il 4 gennaio, laha già deciso che non adotterà questo metodo. A riportarlo è il Daily Mail, che inoltre spiega come la decisione sia stata ben accolta dai calciatori del massimo campionato inglese, visto che questi hanno espresso più di un dubbio nel giocare partite che possono arrivare a 117 minuti, come successo fra Inghilterra e Iran, nonostante il punteggio fosse di 6-1, poi all’ultimo minuto Taremi lo ha portato sul definitivo 6-2. La questione del tempo effettivo, invocata in Italia da più di un allenatore, è sul tavolo dell’Ifab, che si occupa di introdurre novità nel regolamento del ...

Tanti, ma non per la. Intanto, Giuseppe Marotta va a caccia dei sostituti e tra questi, secondo quanto riporta il 'Corriere dello Sport', ci potrebbe essere proprio Emerson Royal. Un ...Invece, sembra che su CR7 ci siano alcuni club europei come il Chelsea e il Newcastle in, e il Paris Saint - Germain in Ligue 1. Calciomercato Juventus, suggestione Cristiano Ronaldo ... Premier League - Apple interessata ad acquistare il Manchester United, in lizza anche Amazon e Meta I primi acquirenti circolati sono Apple, Amazon e Meta e Amancio Ortega, il proprietario dell’impero Inditex che possiede Zara. L’ex campione inglese può partecipare a una cordata ...Il governo dell'Arabia Saudita è pronto a sostenere, anche finanziariamente, una potenziale offerta, proveniente da un privato saudita, per l'acquisto del Manchester United o ...