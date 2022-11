La Premier League ha deciso | no al maxi recupero stile Mondiali

Leggi su sportface

(Di venerdì 25 novembre 2022) Sta facendo tanto parlare la scelta per idi Qatar 2022 di adottare deiextra large, arrivando anche, come si è visto ad un extra time di 14 minuti. Spetta ora ai campionati decidere se adattarsi o meno e, se la Serie A si è detta aperta a questa possibilità, laavrebbe detto no. Secondo quanto riportato dal Daily Mail infatti, il massimo campionato inglese sarebbe contro questa ipotesi e la decisione di dire no saebbe stata accolta molto ben volentieri anche dai calciatori che hanno espresso più di un dubbio nel giocare partite che possono arrivare ben oltre i 110 minuti (117 minuti per esempio come accaduto in Inghilterra-Iran al Mondiale). SportFace.