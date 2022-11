(Di venerdì 25 novembre 2022) Roma, 25 nov – Lala definisce una “scelta ponderata”, quella dirsi alla presidenza della Regione. Un annuncio che richiama altri “esempi” del passato. Lae latura politica Come riporta Tgcom24, Fortunata Ciaco, anagrafe del nome d’arte, ha annunciato la suatura alla presidenza della Regione. Una sfida diretta sia a Letizia Moratti che a Pierfrancesco Majorino, oltre ad Attilio Fontana. La, aspirante politico, così si esprime: “Fino a oggi ho fatto l’attrice hard imprenditrice. Non è che mi viene in ...

Il Primato Nazionale

A loro, infatti, da qualche ora si è aggiunta anche Fortunata Ciaco, in arteSalerno, professione. A sostenere la sua candidatura è il Nuovo Partito Socialista dopo la rottura con ...Fortunata Ciaco, in arteSalerno, annuncia che si candida alla presidenza di Regione Lombardia sfidando Attilio ... Lo ha spiegato lanella trasmissione 'Iceberg', su Telelombardia. '... La pornostar Priscilla Salerno si candida in Lombardia: “Sono socialista e cattolica” L'attrice hard di origini campane: "Non è una provocazione, sono in politica da 6 anni. E' una scelta ponderata".Non ci saranno soltanto Attilio Fontana (centrodestra), Francesco Majorino (centrosinistra) e Letizia Moratti (Terzo Polo) a contendersi la presidenza di Regione Lombardia tra qualche settimana. A lor ...