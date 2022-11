La Mercedes di Roger Federer (che nessuno ha mai guidato) va all'asta per una buona causa

(Di venerdì 25 novembre 2022) Ladiva all'e si tratta di un modello piuttosto particolare. Non è un mistero che il campione svizzero sia legato da tanti anni all'azienda di Stoccarda e questo esemplare di-Amg GT 63 S E Performance è stato personalizzato proprio per lui.ha ricevuto l'auto in occasione della Laver Cup 2022, nello scorso mese di settembre, dove per l'ultima volta è stato impegnato in una partita ufficiale prima del ritiro. Cosa c'entra questacol tennis Tuttavia, questadiaveva un destino particolare sin dall'inizio, visto che non è stata mai immatricolata e dunque mai guidata. Il motivo è che è stata realizzata proprio per essere venduta per beneficenza ...

Per celebrare l'incredibile carriera diFederer ,metterà all'asta una vettura molto speciale. Si tratta di una- AMG GT 63 S E - Performance one - off, con allestimento e accessori scelti dal campione svilzzero. Ad ...ROMA - Non è una vettura qualunque quella scelta daper commemorare la fine della carriera diFederer. Per il 20 volte campione del mondo - partner da anni del mondo della Stella " il brand ha voluto il modello ibrido plug - in più ...La Mercedes di Roger Federer va all'asta e si tratta di un modello piuttosto particolare. Non è un mistero che il campione svizzero sia legato da tanti anni all'azienda di Stoccarda e questo esemplare ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...