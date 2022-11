La Mantia e Peda vi aspettano allo SPAL Store per il Black Friday

(Di venerdì 25 novembre 2022) Offerte speciali in arrivo neglibiancazzurri per il! Da venerdì 25 a domenica 27 novembre i tifosi potranno usufruire di sconti fino al 50% sia nei punti vendita in città che nello shop online. Esclusivamente sul canale online, le offerte proseguiranno anche lunedì 28 novembre in occasione del Cyber Monday. Inoltre, venerdì 25 novembre a partire dalle ore 18:00, Andrea Lae Patrykvidi Via Mazzini per uno speciale Meet&Greet: foto, autografi e tanto divertimento insieme ai due calciatori biancazzurri. Un appuntamento da non perdere! Fonte articolo e foto: www.ferrara.it seriea24.it: Notizie dSport Italiano.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARAPatryk (Spal): per essersi reso responsabile di ... LAAndrea (Spal): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (...SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARAPatryk (Spal): per essersi reso responsabile di ... CALABRESI Arturo (Pisa) CITTADINI Giorgio (Modena) HAPS Ridgeciano Dela (Venezia) LAAndrea (... Per la partita contro il Brescia il mister spallino ha quattro ballottaggi in testa. A cominciare dalle sostituzioni obbligate di Peda e La Mantia, squalificati ...