Meglio tardi che mai, come si dice da una vita. Ci sono voluti tre mesi per ammettere di aver sbagliato, ma alla fine laha corretto l'errore di non aver assegnato le medaglie delle 25 chilometri ai campionati europei di nuoto di Roma, interrotte per il maltempo dopo 19 chilometri quando c'erano ben 5 italiani nelle ...... vincitrici della CoppaEuro League. Dodici punti in quattro partite, ovvero quattro vittorie in quattro incontri, 75 gol fatti e 29 reti subite. Questo il ruolino didelle romane che ... La Len fa marcia indietro e assegna le medaglie del fondo 25 km agli Europei: Sanzullo è d’oro! Ad Ostia in agosto le gare vennero interrotte per il maltempo: il napoletano diventa così campione davanti agli azzurri Verani e Furlan; in campo femminile oro alla francese Jouisse davanti alle itali ...La SIS Roma supera a pieni voti il suo girone di qualificazione alla Champions League. La formazione romana di pallanuoto femminile vince il suo gruppo a punteggio pieno ...