La lana più pregiata del mondo arriva da Australia e Nuova Zelanda | e ha uno spessore di appena 10 | 6 micron

(Di venerdì 25 novembre 2022) Premessa: un capello umano misura 80, dove ilè l’unità di misura della finezza di una fibra pari a un millesimo di millimetro. Le lane che Loro Piana ha premiato, in occasione della 23esima edizione del Loro Piana Record Bale, ne misurano rispettivamente 10, 6 e 11,1 (di). Appartengono a due fattorie, con cui la Maison - conosciuta in tutto ilper la lavorazione artigianale del cashmere, della vigogna e delle lane extra fini - collabora da oltre dieci anni, e sono rispettivamente l'na Pyrenees Park di Pamela e Robert Sandlant (che ottiene il riconoscimento per il sesto anno consecutivo) e la neozelandese Visuela Farm di Barrie e Yvonne Payne. Loro PianaLoro Piana celebra questo riconoscimento rimarcando la volontà di un continuo miglioramento in termini di finezza ...

MF Fashion

Un capo ideale soprattutto durante la gravidanza, quando i vecchi cappotti non si chiudonoper via del pancione che cresce. Aurora ha scelto un cardigan didallo stile etnico, un modello ...... dagli articoli in ceramica alla cosmetica bio, dalle calze indi alpaca alle decorazioni ... racconta come la vita possa nascere anche dove manca il beneprezioso: l'acqua. Lo spettacolo verrà ... Loro Piana, un award per la lana più pregiata al mondo - MFFashion.com