La figlia di Giampiero Galeazzi contro Mara Venier | “Ho il dubbio che abbia voluto bene a mio padre Dopo la sua morte ha fatto una puntata da vedova sconsolata ma…”

(Di venerdì 25 novembre 2022) Lo scorso anno, il 12 novembre, ladi. Conduttore, giornalista e telecronista sportivo scomparso a 75 anni. Una notorietà che aveva superato i confini dello sport grazie anche alla sua partecipazione negli anni 90 a “Domenica In“, dove fu ribattezzato “Bisteccone”. LaSusanna, giornalista del Tg5, ha ricordato i suoi dubbi rispetto a quel periodo professionale: “In alcuni casi era imbarazzante. Già come carattere era fuori dalle righe, vederlo mascherato da Topolino o da sparviero, vederlo ballare come un orso. Glielo dicevamo con discrezione che forse non era il caso, ma non ne ha mai tenuto conto”, ha dichiarato in un’intervista rilasciata al settimanale “Diva e Donna”. “Il direttore dello sport di allora, Marino Bartoletti, non lo trattò, per usare un eufemismo. ...