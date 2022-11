(Di venerdì 25 novembre 2022) Contaminazione tra Occidente e Oriente in un mix creativo spalancato sulche non prescinde dal patrimonio di unle cui tradizioni centenarie sono rilette e rielaborate continuamente. Una magia? No, è la sintesi felice della filosofia nata nel XVII secolo nella piccola cittadina di Nimes, in Francia, dove alcuni fabbricanti di stoffe tessevano un tessuto resistente ricavato dalle fibre del cotone, molto simile a quello dei moderni jeans, che sono diventati un pezzo iconico del nostro guardaroba. Un tessuto che si pone da sempre come crocevia tra due mondi dando vita a una fusione estetica in equilibrio tra una cultura centenaria e una più proiettata sulla modernità di cui, ancora una volta, le sue creazioni rappresentano il punto di arrivo di molte maison, e non solo. Un materiale ideale che rappresentava gli abiti da lavoro della gente ...

QuiFinanza

...in quanto frutto di unaecologica che non ha finora consentito riflessioni ben più approfondite; Atteso che: - il raffronto con i sistemi più avanzati e sostenibili per la produzione...Ciò significa che sottotraccia è in atto un cambio di paradigma: tralasciata laper lo zarCremlino, le movenze della destra europea sembrano ricalcare quelle dei neocons ... La fascinazione del denim, tra passato e futuro Contaminazione tra Occidente e Oriente in un mix creativo spalancato sul futuro che non prescinde dal patrimonio di un passato le cui tradizioni centenarie sono rilette e rielaborate ...Venerdì 25 novembre riprende la rassegna “ Note in Biblioteca ”, organizzata dall ’Istituzione Universitaria dei concerti nelle nelle Biblioteche di Roma. Nel primo appuntamento, in collaborazione con ...