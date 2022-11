La caviglia di Neymar va ko | il Brasile trema

(Di venerdì 25 novembre 2022)fare il: al 79' del match contro la Serbia, infatti, il giocatore del Psg è stato costretto ad uscire dal campo per un brutto intervento che gli ha causato una distorsione alladestra

Dopo la partita, il medico del Brasile ha parlato in conferenza stampa, spiegando cheaveva subito un colpo che gli aveva storto ladestra, la stessa che fu operata nel 2018 per uno ...Il giocatore del Psg è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco nel finale della sfida con la Serbia a causa di un problema alla...Brasile con il fiato sospeso dopo l'infortunio alla caviglia subito da Neymar nel finale di partita contro la Serbia. Il messaggio del brasiliano.La caviglia destra di Neymar tiene in apprensione tutto il Brasile. Il 10 verdeoro è uscito all'80esimo dopo un brutto intervento subito dal difensore della Fiorentina ...