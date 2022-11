La casa come una discarica | la De Filippi sbrocca | occhio al video

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 25 novembre 2022) Spuntano le anticipazioni sulla puntata di Amici che andrà in onda domenica 27 novembre su Canale 5. C'è sempre qualche “talpa” alle registrazioni del programma, ecco perché non mancano mai dettagli su quanto verrà trasmesso. In particolare stavolta pare che Maria Desi sia arrabbiata parecchio con alcuni allievi della scuola: la casetta in cui vivono versa in cattive condizioni igieniche e sono quindi stati presi alcuni provvedimenti. La Deavrebbe fatto personalmente i nomi dei colpevoli del disordine e della sporcizia in, mandandoli direttamente in sfida con l'appoggio dei professori. A essere interessati dal provvedimento sono stati Ndg, Gianmarco Petrelli e Mattia Zenzola. A detta della conduttrice, inci sarebbero tre tipi di persone: quelle che fanno anche oltre il dovuto, ...