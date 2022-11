La carica dei marchi beauty natural & green

(Di venerdì 25 novembre 2022) L’ispirazione arriva certamente dalle grandi tradizioni che guardano bellezza e benessere come un tutt’uno olistico, alchimia e scienza erboristica in Occidente, Ayurveda e saperi millenari dal Giappone e dalla Corea, in primis, in Oriente. Non è più solo un trend di passaggio ma una vera e propria rivoluzione del settoreche sempre di più impiega forze, risorse e comunicazione nella ricerca, progettazione e divulgazione di prodotti, dagli ingredienti ai packaging, differenziandosi in due macrodirezioni per quanto riguarda le lavorazioni dei preparati: un rigoroso ritorno alla tradizioneista oppure in sinergia con le ultime tecnologie. Un mondo tutto da scoprire che punta alla concezione intrinseca del lusso, potente nel contenuto e minimale nel contenitore, eppure fascinoso e di design, con prodotti finalmente ...

LA NAZIONE

Unograndi classici del calcio latino americano, derby personale per Geardo 'Tata' Martino , ct ... quando un suo gol sancì l'eliminazione della Germania campione in: "La sfida con la ...Roberto FERRARIS da parte della compagna Chantal efigli del militare scomparso, Andrea Nicole e Luca. Ad officiare la liturgia della benedizione della targa, la più altareligiosa ... Firenze, ritorna la Marathon. La carica dei 7mila, rivoluzione viabilità Sicuramente saranno in molti ad aver notato come, in rete, si parli sempre più dei siti di scommesse italiani e non. Del resto, per i giocatori, la ricerca di quelli che si possono definire come i mig ...1' di lettura 25/11/2022 - Filmato realizzato dai ragazzi di un Istituto superiore di Catania: "Ricorda che non sei sola" (Roma). In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle do ...