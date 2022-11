La buona usanza di vincere tanto a poco

(Di venerdì 25 novembre 2022) Infierire deriva da ferus, è qualcosa di bestiale, nel senso di bestia, quindi, a stare a sentire gli antichi, qualcosa in antitesi all’umano. Va mica sempre così, quasi mai, la storia lo ha ribadito troppo spesso. Infierire è qualcosa di sbagliato, moralmente ed eticamente. E’ giusto accanirsi con violenza e ferocia contro qualcuno? No, perché tutto ciò porta spesso alla tortura e la tortura è davvero inumana, anche se è pratica diffusa, quasi ovunque, nonostante le leggi. Infierire è verbo crudele, a volte abusato. Va così anche nel calcio. Serviva infierire? si chiedono tifosi, giornalisti, addetti ai lavori, ma parecchio meno, al termine di partite che finiscono, o a zero. Non dovrebbero finire, o a zero, le partite; sembra sempre sconveniente quando questo accade, o almeno c’è sempre ...

OnTuscia.it

E, danatalizia, chi ha acquistato un albero finto in tempi recenti di solito lo utilizza di nuovo a meno che non sia troppo rovinato. Sono infatti il 63% del totale le famiglie ...Unatipica degli Stati Uniti, ma che, con il tempo, si è allargata anche in Italia e nel ... Permettono di distribuire uniformemente il calore garantendo unapiega. Sono ben 4 i livelli di ... Un opera buona di fine anno | ONTUSCIA È davvero irrispettoso continuare ad attaccare e a segnare quando si ha già un ampio vantaggio Le goleade di Inghilterra e Spagna ai Mondiali e altre buone ragioni per non credere al ...Buona educazione Cortesia Necessità La mancia è un’usanza (o un obbligo) ovunque nel mondo. Oggi però con i pagamenti tramite carta spesso ci si dimentica o non si riesce a lasciarla. Le lavoratric ...