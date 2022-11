Krol | Maradona? Potevamo fare grandi cose insieme nel Napoli' '

(Di venerdì 25 novembre 2022) A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ruud, ex calciatore, tra le tante, die Ajax. Queste le sue parole: Pensieri su Galles-Iran? "Non sto guardando questa partita, sono fuori attualmente. Non so che tipo di partita sarà". Sono stati rispettati i favori del pronostico in queste prime gare del Mondiale? "Questo è un campionato del mondo di bassa qualità, favorite come l'Argentina dovranno giocare ottime partite per vincere. -afferma- Un torneo molto diverso rispetto al passato, mancano, inoltre, calciatori di livello. Soltanto il secondo tempo del Brasile è stato molto bello. La Francia è stata spettacolare, ma anche il Canada, nonostante la sconfitta con il Belgio. Oggi ci sarà una partita importante per il Olanda con l'Ecuador, mi aspetto migliore ...

La (non più) giovane età non mi ha consentito di vedere, men che meno altri idoli della piazza come Sivori, Vinicio, Pesaola,e così via. Nonostante tutto, mi sento di dire che per ...Calcio Napoli - ieri il Napoli ha pubblicato le immagini della visita di Ruudin quel di Castel Volturno. Un ospite illustre che ha emozionato non poco Luciano Spalletti che ...Napoli al... Krol: 'Non ho giocato con Maradona, avremmo fatto grandi cose insieme' Ruud Krol, ex calciatore del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio. “Cosa deve fare questo Napoli per vincere lo scudetto Tanto dipenderà dall ...'Ho giocato contro questo calciatore, ma mai insieme, anche se sarebbe stato molto bello indossare la stessa maglia'.